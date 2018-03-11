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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Тема: Настройка ip камеры через роутер
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 17:30 «Ответить»
      У многих пользователей возникает необходимость организации доступа к камере через интернет, чтобы организовать свою систему видеонаблюдения http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...y-cherez-router. Для проводной IP-камеры и роутера. В этом случае требуется прокладка дополнительного кабеля UTP для соединения роутера с камерой.
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