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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Возможно ли открутить пробег на иномарке
    • Boltik6 Вчера в 21:53 «Ответить»
      А легко ли на девятке скрутить пробег? А как на современных иномарках? Есть авто которое нужно подготовить к продаже, если 9 это еще пол беды, то как на иномарках ???
      • New! Klinton Cегодня в 01:53 «Ответить»
        скрутить то все можно -вопрос в другом -ЗАЧЕМ? ведь советское барахло явно оценивается не по пробегу а по году выпуска и внешнему виду... а вот как на иномарке, все спорно, зависомо какое авто
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