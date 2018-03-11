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Тема: Возможно ли открутить пробег на иномарке
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Тема:
Возможно ли открутить пробег на иномарке
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Boltik6
Вчера в 21:53
«Ответить»
А легко ли на девятке скрутить пробег? А как на современных иномарках? Есть авто которое нужно подготовить к продаже, если 9 это еще пол беды, то как на иномарках ???
New!
Klinton
Cегодня в 01:53
«Ответить»
скрутить то все можно -вопрос в другом -ЗАЧЕМ? ведь советское барахло явно оценивается не по пробегу а по году выпуска и внешнему виду... а вот как на иномарке, все спорно, зависомо какое авто
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