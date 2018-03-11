Подскажите, чем данная система может быть полезна учреждению помимо слежения за передвижением транспорта своих работников? Если ли другие плюсы в ее установке? В вашем учреждении установлена такая система? Может, посоветуете в какое агентство лучше обратиться? Желательно с адекватными ценами!
обычно, на сколько я знаю эту систему ставят в транспортных компаниях (курьерские услуги) либо в таких же компаниях, но связанных с перевозками в разных странах, легче идет планирование, и контроль расхода топлива, а если вы платите нормальную зарплату и люди довольны смысла нет, расходы на нее дороже