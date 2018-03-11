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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Тема: GPS-мониторинг на автомобиль.
    • Klinton Вчера в 20:57 «Ответить»
      Подскажите, чем данная система может быть полезна учреждению помимо слежения за передвижением транспорта своих работников? Если ли другие плюсы в ее установке? В вашем учреждении установлена такая система? Может, посоветуете в какое агентство лучше обратиться? Желательно с адекватными ценами!
      • New! VALKO Cегодня в 01:53 «Ответить»
        обычно, на сколько я знаю эту систему ставят в транспортных компаниях (курьерские услуги) либо в таких же компаниях, но связанных с перевозками в разных странах, легче идет планирование, и контроль расхода топлива, а если вы платите нормальную зарплату и люди довольны смысла нет, расходы на нее дороже
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