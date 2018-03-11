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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Брендовые часы
    • Виталий Иванов Вчера в 20:38 «Ответить»
      Доброго времени суток! Ребята, подскажите, где можно заказать хорошие брендовые часы. Хочу жене сделать подарок на день рождения.
      • Tallis Вчера в 21:31 «Ответить»
        Вот тут http://kavaler.com.ua/watch/brand/swiss-watches/cover посмотрите. В интернет магазине Кавалер большой выбор часов от известных брендов и наиболее выгодные цены. В этом я уже смогла убедиться на собственном опыте. Заказывала себе наручные часы Cover из коллекции Expressions, на сайте данного магазина оказалось наиболее выгодное предложение.
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