В Екатеринбурге была группа людей которая с успехом лечила наркоманию но их успешно разогнали и заведение по моему закрыли .Суть лечения в следующем (Я все тонкости не знаю )Больного изолировали от общества .Наручниками приковывали к кровати, ни сигарет ни чего другого не давали .Только ржаной хлеб, чистая вода и репчатый лук .Власти посчитали это издевательством (то что наркоманы умирают от передоза и т. д. -это нормально ). А один ученый обосновал такой режим следующим .Хлеб всегда был одной из основ питания, чистая вода вымывает все токсины, ну а лук бактерицидный ..И наркоманы после ломки вылечивались