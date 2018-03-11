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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Лечение наркомании
    • Boltik6 Вчера в 20:24 «Ответить»
      Лечение наркомании как помочь знакомому у кого есть реальный опыт ??? На сколько ето все сложно
      • New! Zinadin Cегодня в 01:48 «Ответить»
        В Екатеринбурге была группа людей которая с успехом лечила наркоманию но их успешно разогнали и заведение по моему закрыли .Суть лечения в следующем (Я все тонкости не знаю )Больного изолировали от общества .Наручниками приковывали к кровати, ни сигарет ни чего другого не давали .Только ржаной хлеб, чистая вода и репчатый лук .Власти посчитали это издевательством (то что наркоманы умирают от передоза и т. д. -это нормально ). А один ученый обосновал такой режим следующим .Хлеб всегда был одной из основ питания, чистая вода вымывает все токсины, ну а лук бактерицидный ..И наркоманы после ломки вылечивались
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