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    Вс., 11 марта 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Как перевезти рассаду?
    • Sanderlei Вчера в 19:35 «Ответить»
      В этом году жена решила заняться огородничеством, просит меня помочь ей перевезти рассаду на дачу. У нее штук 50 пластиковых стаканчиков с помидорами, перцем, баклажанами и т.д. Как правильно все организовать, чтобы не поломать растения в дороге?
      • MasterX Вчера в 19:45 «Ответить»
        Я перевожу рассаду в багажнике. Ставлю стаканчики в высокие картонные коробки, свободное место забиваю газетой. Если еду в солнечный день, то в каждую коробку кладу небольшую пластиковую бутылку с замороженной водой.
        • BigMan Вчера в 19:59 «Ответить»
          Мы выращиваем рассаду в специальных кассетах, в них же потом ее и перевозим. Правда, приходится нанимать Газель с фургоном, так как в багажник все не вмещается. Еще для перевозки удобно использовать пластиковые ящики с ручками, такие как здесь https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/ Видел, как соседи ставят эти ящики друг на друга, и получается небольшая этажерка.
          • AnnaVera Вчера в 20:13 «Ответить»
            Когда будете перевозить помидоры, то как-то отметьте тот, который поставите в коробку последним. С него потом и начинайте доставать рассаду на даче. Так вы не поломаете листья.
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