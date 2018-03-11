В этом году жена решила заняться огородничеством, просит меня помочь ей перевезти рассаду на дачу. У нее штук 50 пластиковых стаканчиков с помидорами, перцем, баклажанами и т.д. Как правильно все организовать, чтобы не поломать растения в дороге?
Я перевожу рассаду в багажнике. Ставлю стаканчики в высокие картонные коробки, свободное место забиваю газетой. Если еду в солнечный день, то в каждую коробку кладу небольшую пластиковую бутылку с замороженной водой.
Мы выращиваем рассаду в специальных кассетах, в них же потом ее и перевозим. Правда, приходится нанимать Газель с фургоном, так как в багажник все не вмещается. Еще для перевозки удобно использовать пластиковые ящики с ручками, такие как здесь https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/ Видел, как соседи ставят эти ящики друг на друга, и получается небольшая этажерка.