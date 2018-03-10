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    Сб., 10 марта 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Стоит ли вкладывать деньги в Биткоин?
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 02:59 «Ответить»
      Как считаете, стоит ли покупать Биткоин сейчас? Я просто не особо разбираюсь в криптовалютах, но слышал, что многие прогнозируют рост Биткойна в этом году, и мне, разумеется, хочется заработать на этом.
      • Сегодня! Fades Cегодня в 03:07 «Ответить»
        Инвестиции в криптовалюту - это достаточно рискованно, так что если будете покупать Биткоин, то будьте готовы к тому, что вы на этом можете достаточно много денег потерять.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 03:13 «Ответить»
          Мне кажется, что если и вкладывать деньги в криптовалюту, то не в Биткоин, а в Эфириум или в Рипл. Эти криптовалюты, как мне кажется, намного более перспективны, чем Биткоин.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 03:20 «Ответить»
            Биткоин многим принес достаточно много денег, и криптовалюта эта несомненно будет расти в будущем, но все же вкладывать в неё деньги стоит только в том случае, если вы достаточно хорошо в рынке криптовалют разбираетесь. А для этого нужно хотя бы новости на эту тему читать. http://dssnews.ru/ekonomika/kriptovalyuta/ - вот на этом сайте например можете читать о том, что в мире криптовалют происходит.
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