Как считаете, стоит ли покупать Биткоин сейчас? Я просто не особо разбираюсь в криптовалютах, но слышал, что многие прогнозируют рост Биткойна в этом году, и мне, разумеется, хочется заработать на этом.
Биткоин многим принес достаточно много денег, и криптовалюта эта несомненно будет расти в будущем, но все же вкладывать в неё деньги стоит только в том случае, если вы достаточно хорошо в рынке криптовалют разбираетесь. А для этого нужно хотя бы новости на эту тему читать. http://dssnews.ru/ekonomika/kriptovalyuta/ - вот на этом сайте например можете читать о том, что в мире криптовалют происходит.