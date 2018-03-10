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    Сб., 10 марта 2018г.
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    Тема: Можно ли как-то кипрский паспорт получить?
    • Smeren Вчера в 23:50 «Ответить»
      Можно ли как-то кипрский паспорт получить?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 00:56 «Ответить»
        Проще всего паспорт Кипра за инвестиции получить. Знаю я это, поскольку сам поступал аналогичным образом. Сумма не такая уж и большая требуется, учитывая все многочисленные преимущества этого документа.
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