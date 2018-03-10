Первым делом вам нужно собраться и перестать паниковать, так как это никоим образом не поможет вам в решении данного вопроса. Возможно вы слышали о таком понятии, как санитарная или медицинская авиация? Это услуга, которая предоставляется лежачим больным, которые не могут самостоятельно покинуть страну для лечения за границей. В вашем случае, думаю, этот вариант был бы единственным оптимальным. Почитайте здесь http://www.clinical-solutions.ru/uslugi/sanitarnaja-aviazia/ об этой подробней, чтоб разобраться для себя в этом вопросе. Заодно можете туда же обратиться за консультацией, контакты есть на сайте, если что.