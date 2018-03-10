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    Сб., 10 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как быть?
    • piperfigura Вчера в 23:34 «Ответить»
      Скажите, как быть? Дядя сильно заболел, тяжелым недугом, надо ехать на лечение за границу, но он просто не в состоянии ехать обычным чартером... Я в отчаянии и не знаю что делать?
      • pelikan Вчера в 23:56 «Ответить»
        Первым делом вам нужно собраться и перестать паниковать, так как это никоим образом не поможет вам в решении данного вопроса. Возможно вы слышали о таком понятии, как санитарная или медицинская авиация? Это услуга, которая предоставляется лежачим больным, которые не могут самостоятельно покинуть страну для лечения за границей. В вашем случае, думаю, этот вариант был бы единственным оптимальным. Почитайте здесь http://www.clinical-solutions.ru/uslugi/sanitarnaja-aviazia/ об этой подробней, чтоб разобраться для себя в этом вопросе. Заодно можете туда же обратиться за консультацией, контакты есть на сайте, если что.
        • Сегодня! piperfigura Cегодня в 02:44 «Ответить»
          Как тут не паниковать.. Я просто в ужасе и в отчаянии. Конечно это не поможет ситуации, но психологического баланса я сейчас точно не достигну.
          Спасибо за совет.
          • Сегодня! filka Cегодня в 03:52 «Ответить»
            Действительно, вы предложили единственный возможный вариант. Другого способа доставить человека на лечение в другую страну просто нет.
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