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    Сб., 10 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Стул-туалет
    • Hann Вчера в 23:24 «Ответить»
      Подскажите где купить? желательно по нормальной цене и качественный.
      • Nadega Вчера в 23:48 «Ответить»
        Долго выбирали для бабушки стул туалет и нашли то что искали на http://www.ollz.ru/katalog/internet-maga...ualetnye-stulja Стул выполнен очень качественно, можно настроить нужную высоту, да и сам стул не громоздкий и удобно его держать в комнате. Рекомендую всем.
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