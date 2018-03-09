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    Пт., 9 марта 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Обувка должна быть брендовая, или это не важно
    • Сегодня! Zinadin Cегодня в 16:43 «Ответить»
      Вы покупаете себе фирменную обувь в магазине или на рынке? и вообще, на сколько важно бренд или нет...
      • New! Lana4512 Cегодня в 20:11 «Ответить»
        Брендовую обувь покупать или нет, это каждый решает для себя сам. Я недавно купила сыну кроссовки air max 97 фирмы nike, но не потому, что они брендовые, а потому, что точно знаю, что качественные. И носить долго будет, вроде нога уже не растет и дышащие они, ноги париться не будут.
        • New! Oldmen65 Cегодня в 20:52 «Ответить»
          в магазине конечно! Как я хожу, сбивая металлические набойки и снашивая подошву, то мне можно покупать только в магазинах обувь. Причем из кожы натуральной и с удобной колодкой. С рынка обувь не для наших погодных условий и на один раз
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