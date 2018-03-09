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    Пт., 9 марта 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
    Новая тема
    Тема: отпариватель для одежды
    • Сегодня! Максим Акусс Cегодня в 13:39 «Ответить»
      кто покупал отпариватель для одежды? Помогает? Где покупали?
      • Сегодня! Юра Фифар Cегодня в 15:50 «Ответить»
        я покупал ,дорк модели, не особо нравится, ели ели парит, не чего не гладит
        • Сегодня! Володя Клайд Cегодня в 18:34 «Ответить»
          что за дорк модель? Первый раз о такой слышу, знаю что прафлос очень хорошая фирма, правда не как не могу решится заказать
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