Компания Галион представляет из себя группу предприятий, осуществляющих торговлю керамической плиткой и керамогранитом в различных сегментах рынка, а именно:
крупным оптом, что включает в себя контейнерные отгрузки из Испании (под заказ), а также продажа большими объемами товара со складов в России;
оптовая торговля с сетями строительных супермаркетов;
мелкооптовая торговля, удобная для магазинов с большим ассортиментом отделочных материалов (возможность комплектации заказов требуемых объемов);
выполнение заказов дизайнеров, строителей и архитекторов;
розничная торговля керамической плиткой и керамогранитом