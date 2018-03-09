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    Пт., 9 марта 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Создание сайт под продажу одного товара
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 08:38 «Ответить»
      Есть вопросы по созданию сайта под продажу одного товара, на один экран причем.
      В общем меня интересует вопрос о том в чем разница между двумя предложениями которые мне сделали: одно за 500 рублей и второе за 5000...это именно на создание такого сайта. В чем же все таки разница между вот этими двумя предложениями? выскажитесь пожалуйста.
      • Сегодня! Персер Cегодня в 09:12 «Ответить»
        Интересный вопрос.
        Ответ не знаю, но с удовольствием чужое мнение послушаю.
        • Сегодня! Азола Cегодня в 09:55 «Ответить»
          В любом случае экономить на создании такого сайта нет смысла...потом на самих доработках просто разоритесь, да и не факт что загрузка сайта дешевле будет равномерным и красивым, а это как известно отталкивает клиентов.
          • Сегодня! Персер Cегодня в 12:45 «Ответить»
            Я так понимаю что вас интересует создания сайта типа Landing Page?
            Если так, то могу сказать что в Студии Продающего Маркетинга Гранат как раз смогут создать продающий лебдинг. Собственно говоря, о их предложении можно вот тут http://granat-cpm.ru/creation/landing-page/ узнать.
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