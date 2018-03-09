Есть вопросы по созданию сайта под продажу одного товара, на один экран причем.
В общем меня интересует вопрос о том в чем разница между двумя предложениями которые мне сделали: одно за 500 рублей и второе за 5000...это именно на создание такого сайта. В чем же все таки разница между вот этими двумя предложениями? выскажитесь пожалуйста.
В любом случае экономить на создании такого сайта нет смысла...потом на самих доработках просто разоритесь, да и не факт что загрузка сайта дешевле будет равномерным и красивым, а это как известно отталкивает клиентов.
Я так понимаю что вас интересует создания сайта типа Landing Page?
Если так, то могу сказать что в Студии Продающего Маркетинга Гранат как раз смогут создать продающий лебдинг. Собственно говоря, о их предложении можно вот тут http://granat-cpm.ru/creation/landing-page/ узнать.