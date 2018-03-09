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    Пт., 9 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: проект дома
    • Pechkin Вчера в 20:00 «Ответить»
      надумали наконец заняться постройкой загородного дома, может, перейдём туда на постоянную основу жить. кто посоветует, куда лучше заглянуть чтобы глянуть недорогие готовые проекты?
      • Ivan32 Вчера в 20:01 «Ответить»
        Выполнение готового проекта у нас заняло порядка трех часов. Заказывали готовый проект в компании www.shop-project.ru/ . Проект выбирали сами, выбор отличный, есть из чего выбрать. На каждый вкус найдется. Так что смотрите сами.
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