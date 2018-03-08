Подскажите, какой из путей является наименее затратным для иммиграции в Чехию? Читал, что есть два варианта: покупка недвижимости в Чехии https://gartal.ru/projects и регистрация бизнеса на территории государства. При регистрации бизнеса учредители и директор компании имеют право на получение шенгенской мультивизы, а по истечении 5-летнего срока – на получение постоянного вида на жительство. Какие права дает покупка недвижимости в Чехии? Можно ли получить ПМЖ в этой стране на основании приобретения там жилья?