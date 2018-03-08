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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Недвижимость в Чехии
    • New! archil Cегодня в 18:02 «Ответить»
      Подскажите, какой из путей является наименее затратным для иммиграции в Чехию? Читал, что есть два варианта: покупка недвижимости в Чехии https://gartal.ru/projects и регистрация бизнеса на территории государства. При регистрации бизнеса учредители и директор компании имеют право на получение шенгенской мультивизы, а по истечении 5-летнего срока – на получение постоянного вида на жительство. Какие права дает покупка недвижимости в Чехии? Можно ли получить ПМЖ в этой стране на основании приобретения там жилья?
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