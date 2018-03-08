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Тема: Где в Симферополе найти проверенный сервис для ремонта фотоаппаратов?
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Где в Симферополе найти проверенный сервис для ремонта фотоаппаратов?
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Klinton
Cегодня в 17:05
«Ответить»
У меня Олипус епл 1 2012г - сбивается дата при замене батарей и стал на порядок дольше сохранять снимки.
Дополнен 1 месяц назад
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