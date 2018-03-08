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    Чт., 8 марта 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Почему не нужно связываться с кредитными брокерами
    • Сегодня! kreditos24 Cегодня в 14:34 «Ответить»
      Кто такой кредитный брокер и чем он занимается?

      Кредитный брокер https://regzaemy.ru/4-zao-finans-vivus-otzyvy.php — это тот самый человек, который может помочь вам получить самый выгодный (как вы думаете) кредит, займ или микрокредит. Фактически кредитным брокером является посредник между вам и финансовым учреждением, будь то банк, микрофинансовая организация или что-либо ещё.

      Кредитный брокер действительно может упростить вам получение кредита, а самая главная функция, которая привлекает многих клиентов кредитных брокеров заключается в том, что они могут помочь вам в общении с заимодателями.

      К примеру, вы можете прийти к кредитному брокеру с вопросом о том, что вам нужно сделать, чтобы получить определённую сумму денежных средств для той либо иной цели. Брокер изучит ваши финансовые возможности, после чего посоветует тот либо иной банк или же микрофинансовую организацию, кредитный продукт. Также в задачи брокера может входить и помощь юридического характера, то есть он поможет разобраться с документами, а также провести все необходимые переговоры.
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