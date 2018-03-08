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    Чт., 8 марта 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: самуи
    • Сегодня! Лена Соболева Cегодня в 14:25 «Ответить»
      Подскажите где в Самуи можно арендовать недвижимость
      • Сегодня! Юра Фифар Cегодня в 16:16 «Ответить»
        а вы туда отдыхать едите я так понял? Там в основном есть котеджи их полно от 50 000 в сутки, если подходит пишите мне, помогу
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