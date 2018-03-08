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    Чт., 8 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: камин
    • Сегодня! Вадим Крудс Cегодня в 14:18 «Ответить»
      Подскажите где можно купить камин для дачи, желательно не дорого
      • Сегодня! Анатолий Кругл Cегодня в 16:23 «Ответить»
        а какой вариант вас интересует? Мы покупали в люкс строй но по мне так переплатили
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