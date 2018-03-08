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    Чт., 8 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Не наступает беременность
    • Сегодня! Nyti1304 Cегодня в 14:11 «Ответить»
      Врачи не могут помочь уже почти 3 года, может к бабкам каким обратиться? посоветуйте пожалуйста!
      • Сегодня! Jeavi Cегодня в 15:25 «Ответить»
        Про "бабок" ничего рассказать не могу, не слышала про каких то подобного рода специалистов. Можете еще съездить к Синь-камню, говорят что он многим помогает забеременеть, главное от чистого сердца попросить помощи в зачатии. Камень находиться на территории клиники альтравита.
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