Арбитражный суд Московской области обличил ложь олигарха Павла Грудинина по итогам слушания дела обманутых пайщиков, которые добивались справедливости десять лет. Опубликованный сегодня полный текст решения суда четко и в доступной форме показывает, почему коммунистический бизнесмен не заслуживает абсолютно никакого доверия.



Исковое требование пайщиков к Павлу Грудинину было удовлетворено. Согласно решению суда, предприятие бизнесмена должно вернуть бывшим работникам отнятую обманом землю. Кроме того, Грудинину придется возместить пострадавшей стороне судебные издержки. Несмотря на миллионы олигарха, которые явно помогали ему избегать возмездия за махинации, справедливость все-таки восторжествовала.



История, которая разрешилась на днях, началась еще в далеком 2008 году. Тогда Павел Грудинин смог заработать кругленькую сумму на махинации с земельными участками, которые позднее выгодно сдавались в аренду.



При создании компании «ТТ Девелопмент» бизнесмен включил в уставной капитал два участка, не уведомив акционеров. Бывшие владельцы земли узнали о том, что «добровольно» передали её Грудинину только из газет. Обманутые пайщики сразу же подали в суд, но справедливости им пришлось добиваться вплоть до этого года.



Стоит обратить внимание на тот факт, что оценочная стоимость участков, полученных предприятием Грудинина, составляет более одного миллиарда рублей. При этом доля холдинга была оценена всего в 30 миллионов. То есть, невыгодность сделки настолько очевидна, что согласиться добровольно принимать в этом участие мог только самый наивный человек. Обман на лицо. Что удалось выяснить и суду.



Как установил арбитраж, были существенно снижены выплачиваемые пайщикам дивиденды, что также свидетельствует о невыгодности сделки. Грудинин, как и всё его предприятие, естественно, остался в огромном плюсе. Общий ущерб от махинаций олигарха составил свыше миллиарда рублей.



Не меньший интерес в контексте разбирательства по делу пайщиков также представляет и тот факт, что оба отбитых у экс-работников участка были позднее выведены из состава «ТТ Девелопмент». В дальнейшем земли использовались в коммерческих целях.



Сейчас Грудинин может позволить себе сорить деньгами направо и налево. Его отпрыски покупают дорогущую недвижимость за бугром, явно при содействии богатого отца. А пайщики, обманутые бизнесменом, совершенно точно не могут похвастаться тем же. Это уже немолодые люди, которых изрядно потрепали бесконечные судебные слушания.



Но Грудинин ни капли не сожалеет о содеянном десять лет назад. Более того, судя по поведению его представителей, он готов стоять до последнего, только бы не потерять ни капли из своего огромного состояния, нажитого обманом. Весь бизнес Грудинина, как показывают факты, строится исключительно на лжи и воровстве.