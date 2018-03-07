Затеял ремонт в комнате, вроде ничего сложного и трудного - установка радиатора, перенос и и установка новых электроточек, натяжной потолок, обои, дверь и напольное покрытие. И вот на напольном покрытии самое интересное. Снял линолеум, там трещины паутиной по всему полу. Ковырнул, пошевелил куски шевелятся все, но прям такого свободного хода нет. Толщина стяжки на глаз примерно сантиметров 6, может 7. Если менять бетон, тоесть снимать и заливать, тогда какой марки бетон брать нужно, в такой ситуации