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    Ср., 7 марта 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: флаконы для духов
    • Сегодня! RedLove85 Cегодня в 14:54 «Ответить»
      Привет! Девочки, у нас в компании намечается юбилей фирмы, я как руководитель отдела хочу коллегам девушкам подарить духи на разлив, в красивых изящных флаконах с небольшим объемом. Но вот хоть убей нигде не могу найти подходящие, может вы видели где такие продают?
      • New! Vetochka Cегодня в 17:08 «Ответить»
        В магазинах разливной парфюмерии видела, но там только обычные прозрачные флаконы, может через них попробовать заказать
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