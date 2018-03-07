Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 7 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 70 посетителей
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Спортивная секция
    • Сегодня! Borisich Cегодня в 01:10 «Ответить»
      Хочу дочку отдать куда-нибудь в спортивную секцию, клуб. Но не можем ни на чем остановиться. То, что мы предлагаем - ей не нравится. А что хочет она - нас не устраивает. Что можете посоветовать?
      • Сегодня! Mirochka Cегодня в 01:16 «Ответить»
        А как насчет танцев? Вы ей предлагали такой вариант? Сейчас много танцевальных школ, с различными направлениями. Ей и для тела полезно будет и для души.
        • Сегодня! ClubNika Cегодня в 01:31 «Ответить»
          А она любит животных и активный отдых на свежем воздухе? Свозите ее в конную школу Витязь. Я уверенна, после проведенного там даже одного дня, она влюбится в этих прекрасных и грациозных животных и в этот спорт. Всю интересующую Вас информацию, можете узнать на официальном сайте клуба https://ksk-vityaz.ru/.
          • Сегодня! Alexan Cегодня в 01:38 «Ответить»
            Ребенку с детства полезно будет ходить куда-нибудь для развития тела и мышления. Поэтому, если не можете определиться, можно попробовать разные секции или кружки. Что-то, да понравится.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          ставки на спорт14Спортtomacka27.01.18 в 22:42lexuss18 Cегодня в 04:15
          Белье в подарок7Мода, одежда, обувьVALKO26.01.18 в 17:47Алевтинка Cегодня в 02:08
          Детская одежда8Мода, одежда, обувьLazik66510.02.18 в 18:15OlgaLeez Cегодня в 01:45
          Детская обувка9Мода, одежда, обувьVALKO17.01.18 в 23:11OlgaLeez Cегодня в 01:42
          Спортивная секция4Детишки и их делишкиBorisichCегодня в 01:10Alexan Cегодня в 01:38
          Стойка ресепшен6Мебель, интерьеры, домМикки02.03.18 в 23:20hopa Cегодня в 01:27
          Где купить обои, которые можно красить?1Строительство и ремонтSmerenCегодня в 01:05Smeren Cегодня в 01:05
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода