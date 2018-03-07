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    Ср., 7 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Трещина на каменной столешнице!
    • Шмит Вчера в 20:48 «Ответить»
      Купила столешницу на кухню ,во время установки получили трещину,в магазин уже не примут?Или можно как то от трещины избавиться?
      • Наталья Шмит Вчера в 20:51 «Ответить»
        Смотря в каком магазине купили,я покупала в http://j-stone.by но у меня ситуация была немножко иная,все принял и еще дали скидку на столешницу по замене.Если трещина по вашей вине,то врятли будет возврат.Для установления причины нужно к эксперту
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