Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 7 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 69 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Бизнес сейчас
    • sabarina Вчера в 19:06 «Ответить»
      Какой бизнес сейчас самый прибыльный?
      • darin Вчера в 21:06 «Ответить»
        Розничная торговля, кафе, рестораны, пожалуй так. Лично у меня свой небольшой ресторанчик, недавно открылись) Сначала было тяжело, не могли найти надежных поставщиков, но нашли, знакомые подсказали, потом искали мебель для ресторана, здесь заказали, на всё ушло около месяца)
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      ставки на спорт14Спортtomacka27.01.18 в 22:42lexuss18 Cегодня в 04:15
      Белье в подарок7Мода, одежда, обувьVALKO26.01.18 в 17:47Алевтинка Cегодня в 02:08
      Детская одежда8Мода, одежда, обувьLazik66510.02.18 в 18:15OlgaLeez Cегодня в 01:45
      Детская обувка9Мода, одежда, обувьVALKO17.01.18 в 23:11OlgaLeez Cегодня в 01:42
      Спортивная секция4Детишки и их делишкиBorisichCегодня в 01:10Alexan Cегодня в 01:38
      Стойка ресепшен6Мебель, интерьеры, домМикки02.03.18 в 23:20hopa Cегодня в 01:27
      Где купить обои, которые можно красить?1Строительство и ремонтSmerenCегодня в 01:05Smeren Cегодня в 01:05
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода