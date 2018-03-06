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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Тема: Похороны в Москве
    • Сегодня! darin Cегодня в 16:31 «Ответить»
      Дорого ли стоят сейчас похороны в Москве?
      • New! sabarina Cегодня в 17:23 «Ответить»
        Здравствуйте! Конечно же, похороны в Москве стоят дорого, да не только в Москве, в принципе они везде стоят сейчас дорого, у нас похороны вышли около 80 тысяч рублей, хоронили мы бабушку, вот здесь посмотрите, это одна из лучших ритуальных служб Москвы
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