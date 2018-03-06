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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Подарок племяннице
    • Сегодня! marinako Cегодня в 15:48 «Ответить»
      Скоро приезжает сестра с дочкой,хочу племяннице подарить какой нибудь недорогой подарок,посоветуйте что лучше выбрать
      • New! Алеся33 Cегодня в 18:38 «Ответить»
        Я недавно дочке дарила вот такой детский плед http://pled-rusalka.ru/item/54-c-kosami-0032-5 в виде хвоста русалки с объемными косами,он красивый и теплый,моя из него вообще теперь не вылазит.Я думаю девочке непременно понравится такой подарок.
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