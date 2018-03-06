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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Тема: Агентство цифровых коммуникаций Malina
    • Сегодня! Malina18 Cегодня в 15:15 «Ответить»
      Вы предприниматель и устали выделять бюджеты неэффективным веб-студиям и рекламным компаниям?
      Мы разработали систему прозрачного ценообразования и создали портал для удалённого сотрудничества с рекламным агентством.
      С нами, вы можете оперативно создать сайт или мобильное приложение, создать стратегию и реализовать полномасштабную рекламную кампанию,
      создать собственный отдел продаж или управлять рассылками на десятки тысяч получателей.

      Также, с нашим агентством вы сможете подобрать тариф аутсорсинга или маркетингового сопровождения и забыть о необходимости
      ежедневно обновлять и развивать ваши ресурсы, лишь наблюдая за еженедельными отчётами и занимаясь при этом бизнесом.

      Первым 5 пользователям, которые обратятся к нам с этого форума и отпишутся о сотрудничестве - скидка 7% на любую услугу.

      https://malina.ooo
      +7 (4932) 500-554
      Telegram - @malinaconsulting
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