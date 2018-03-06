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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Православные похороны
    • Сегодня! sabarina Cегодня в 14:27 «Ответить»
      Как организовать православные похороны?
      • Сегодня! darin Cегодня в 16:16 «Ответить»
        Насколько я знаю, по этим вопросам можно проконсультироваться в ритуальном агентстве или в ритуальном магазине, сама ещё ни разу не занималась организацией похорон. Посмотрите здесь, это интернет-магазин, он недавно открылся и там можно удобно купить все необходимое для проведения православных похорон
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