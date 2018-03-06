Знание одного, а то и нескольких иностранных языков – обязательный пункт в списке требований к сотрудникам любой развивающейся компании. Свободно владеть английским, французским или немецким хотят многие не только с целью трудоустройства и карьерного роста, а и для других целей, будь то туризм или иммиграция. Однако ни продолжительное изучение языка в школе, ни самостоятельное зазубривание иностранных слов и фраз не приносит ожидаемого результата? В таком случае вам необходимо отправиться на языковые курсы для взрослых за границей, чтобы учиться непосредственно в языковой среде.
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