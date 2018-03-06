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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Тема: Языковые курсы для взрослых за границей
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 14:09 «Ответить»
      Знание одного, а то и нескольких иностранных языков – обязательный пункт в списке требований к сотрудникам любой развивающейся компании. Свободно владеть английским, французским или немецким хотят многие не только с целью трудоустройства и карьерного роста, а и для других целей, будь то туризм или иммиграция. Однако ни продолжительное изучение языка в школе, ни самостоятельное зазубривание иностранных слов и фраз не приносит ожидаемого результата? В таком случае вам необходимо отправиться на языковые курсы для взрослых за границей, чтобы учиться непосредственно в языковой среде.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/yazykovye-kursy-za-rubezhom/yazykovye-kursy-dlya-vzroslyx-za-rubezhom/
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