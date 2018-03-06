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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Порекомендуйте компанию, которая ТЭНы качественно делает.
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 13:14 «Ответить»
      Порекомендуйте компанию, которая ТЭНы качественно делает.
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 14:01 «Ответить»
        Да без проблем. Обратитесь в компанию ТЭН-Миасс. Сам с ней уже не один раз сотрудничал, и смело могу рекомендовать. Все заказы выполняются точно в срок, и товар - высочайшего качества. Ознакомиться с его ассортиментом можете здесь https://ten-miass.ru/
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