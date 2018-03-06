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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Аниматор на день рождения ребенка
    • Сегодня! Lika19 Cегодня в 13:11 «Ответить»
      Добрый день уважаемые мамы. Есть желание, заказать на день рождения дочурки в детский сад аниматора в виде ее любимого персонажа, планирую заказывать здесь http://www.teatrpb.ru у кого то был похожий опыт? Если да поделитесь, стоит ли вообще деньги тратить и остался ли доволен ребенок?
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