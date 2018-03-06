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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Нужно продать квартиру в Новгороде. Как сделать это?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 12:10 «Ответить»
      Нужно продать квартиру в Новгороде. Как сделать это?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 15:38 «Ответить»
        Можно подать объявление в Новгороде, и всё. Для этого надо найти те доски, которые пользуются популярностью - у Вас там такие наверняка есть. Я и сам так пару вещей продавал. Куда более эффективный способ, чем газеты.
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