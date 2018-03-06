Для выпуска продукции нашему производству необходимы алюминиевые листы. С прежним поставщиком мы разорвали контракт из-за систематических задержек поставок. Работаем на резерве. Где найти нормального поставщика алюминиевого листа?
Бывают моменты, когда иметь дела с партнёрами далее не представляется возможным. Я не знаю, почему так поступал прежний Ваш поставщик, но если такие задержки были не впервые, то я Вас понимаю. А лист алюминиевый можно закупать, к примеру, в этой компании http://cvet-metall.com/alyuminij/alyuminievyj-list/. Возможно, условия у них для Вас будут приемлемые.