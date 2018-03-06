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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Алюминиевый лист
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 11:16 «Ответить»
      Для выпуска продукции нашему производству необходимы алюминиевые листы. С прежним поставщиком мы разорвали контракт из-за систематических задержек поставок. Работаем на резерве. Где найти нормального поставщика алюминиевого листа?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 11:25 «Ответить»
        Правильно поступили, что отказались от услуг такого поставщика. В бизнесе ценится пунктуальность и выполнения взятых на себя обязательств. Только может вначале следовало найти нового поставщика?
        • Сегодня! Громада Cегодня в 11:36 «Ответить»
          Бывают моменты, когда иметь дела с партнёрами далее не представляется возможным. Я не знаю, почему так поступал прежний Ваш поставщик, но если такие задержки были не впервые, то я Вас понимаю. А лист алюминиевый можно закупать, к примеру, в этой компании http://cvet-metall.com/alyuminij/alyuminievyj-list/. Возможно, условия у них для Вас будут приемлемые.
          • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 11:42 «Ответить»
            А может не стоит больше связываться с посредниками? Что если Вам напрямую выйти на производителя и заключить с ним договор на поставку алюминиевого листа?
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