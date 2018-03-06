Занимаюсь продажей детской одежды, сейчас планирую расширить ассортимент. Ищу хороших, надежных поставщиков. Если кто-то работает в этом направлении, посоветуйте пожалуйста где лучше закупать оптом одежду для детей.
Советую попробовать заказать детскую одежду с китайских сайтов. Я и сама не только детские вещи, но и себе, мужу заказываю на Алиэкспресс, и не скажу что качество прям плохое, а цены невысокие, а оптом еще выгоднее будет. Главное, продавца знать с кем работать.
Считаю, что и у нас тоже шьют замечательные качественные детские вещи. Вообще, поставщиков очень много и условия разные, посмотрите в яндексе или на сайте совместных закупок. Проанализируйте от каких производителей организована успешная закупка и делайте соответствующие выводы с кем работать.
Оригинальные качественные вещи для детей можно и у российских производителей закупать, совсем необязательно в Китае заказывать. К примеру, загляните на этот сайт https://proecolife.ru/ посмотрите какая детская одежда оптом предлагается нашими поставщиками. Приценитесь, модельный ряд посмотрите, условия сотрудничества почитайте, возможно вам будет это интересно.