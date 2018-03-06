Всем привет, мой брат недавно познакомил со своей девушкой, у них уже все серьезно и дело близится к свадьбе, так что почти уже наша невестка=)) У нее скоро День Рождение и я сейчас пытаюсь выбрать что-нибудь ей на подарок, только интересов я ее практически не знаю, слышала краем уха что рукоделием увлекается, на этом все. Как считаете, что можно подарить в таком случае оригинального?)
Подарите ей что-нибудь универсальное, возможно какой-нибудь аксессуар, сумочку например или подберите набор косметики, думаю это будет также презентабельно и солидно выглядеть. Я так обычно и делаю, если сомневаюсь в выборе подарка.
Хочу вам сказать, что подобрать косметику или аксессуары для малознакомого человека тоже дело рискованное, средства могут просто не подойти, а та же сумочка не понравиться, или просто не подходить по стилю. То, что вы знаете, что ваша невестка творческий человек это очень хорошо, можно выбрать какие-нибудь наборы для рукоделия, к примеру в этом интернет магазине можно купить алмазную мозаику http://artxobby.ru/catalog/almaznye-kartiny Мне такие вещи очень нравятся, сперва можно собрать картинку, а потом украсить интерьер повесив на стену, как по мне это необычно.
А может просто купить какой-нибудь абонемент в салон на различные процедуры или на массаж, его все любят, не знаю еще ни одного человека, который бы отказался) Посоветуйтесь с вашим братом, он же лучше знает вкусы и интересы его невесты, он точно скажет хорошая это идея или нет.