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    Вт., 6 марта 2018г.
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    Тема: Подарок невестке
    • Anastasia_D Вчера в 22:59 «Ответить»
      Всем привет, мой брат недавно познакомил со своей девушкой, у них уже все серьезно и дело близится к свадьбе, так что почти уже наша невестка=)) У нее скоро День Рождение и я сейчас пытаюсь выбрать что-нибудь ей на подарок, только интересов я ее практически не знаю, слышала краем уха что рукоделием увлекается, на этом все. Как считаете, что можно подарить в таком случае оригинального?)
      • Diademka Вчера в 23:09 «Ответить»
        Подарите ей что-нибудь универсальное, возможно какой-нибудь аксессуар, сумочку например или подберите набор косметики, думаю это будет также презентабельно и солидно выглядеть. Я так обычно и делаю, если сомневаюсь в выборе подарка.
        • Melodia Вчера в 23:26 «Ответить»
          Хочу вам сказать, что подобрать косметику или аксессуары для малознакомого человека тоже дело рискованное, средства могут просто не подойти, а та же сумочка не понравиться, или просто не подходить по стилю. То, что вы знаете, что ваша невестка творческий человек это очень хорошо, можно выбрать какие-нибудь наборы для рукоделия, к примеру в этом интернет магазине можно купить алмазную мозаику http://artxobby.ru/catalog/almaznye-kartiny Мне такие вещи очень нравятся, сперва можно собрать картинку, а потом украсить интерьер повесив на стену, как по мне это необычно.
        • Malovichko Вчера в 23:32 «Ответить»
          А может просто купить какой-нибудь абонемент в салон на различные процедуры или на массаж, его все любят, не знаю еще ни одного человека, который бы отказался) Посоветуйтесь с вашим братом, он же лучше знает вкусы и интересы его невесты, он точно скажет хорошая это идея или нет.
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