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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Каштановый мёд – полезен, или нет?
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
Каштановый мёд – полезен, или нет?
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Сегодня!
demko12
Cегодня в 12:16
«Ответить»
Каштановый мёд – полезен, или нет?
Сегодня!
Smeren
Cегодня в 14:13
«Ответить»
Полезен, конечно. Причём, больше всего его употребление помогает людям, страдающим астмой, бронхитами и болезнями мочеполовой системы. Кроме того, он повышает аппетит. Подробнее о мёде из каштана читайте тут
http://iddp.ru/kashtanovyij-med-poleznyi...tivopokazaniya/
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