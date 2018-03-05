В какие акции сейчас можно 100 тыс вложить ради дивидендов и в надежде на то, что их курс подрастет и можно будет немного увеличить сумму. В банке максимум 9% обещают, но 9 тысяч в год - смешно. Никогда не занималась инвестированием и знакомых нет. Может быть ваши мужья посоветуют, какие акци лучше сейчас взять в интернет-магазине акций. На биржу не полезу. Денег не хватит и опыта никакого. А вот таким образом купить - через этот интернет-магазин акций и домохозяйка сможет. ИК «Фридом Финанс» — учредитель проекта Freedom24.ru — является действительным членом Московской и Санкт-Петербургской бирж, НАУФОР, имеет рейтинг надежности «А» от «Эксперт РА». Freedom24.ru — это первый в России проект по продаже ценных бумаг через интернет, который ставит реальные акции на депозитарный счет в полном соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Информация об участнике финансового рынка ООО ИК "Фридом Финанс" на сайте Банка России