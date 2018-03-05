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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Тема: 7 ПРИЧИН УБИРАТЬ ОФИС С КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ
    • Бальтозавр Вчера в 22:28 «Ответить»
      Каждая компания вынуждена прибегать к услугам уборщиков помещений, но современные стандарты требуют новых подходов, технологий и соответственно высокого качества. Наступила новая эра стандартов уборки, которая не приемлет работу по старинке, когда окна не домываются, а зона потолка вообще не убирается.
      Современные клининговые компании призваны изменить офисный мир к лучшему, утвердив новые принципы идеальной и сверкающий красоты. В частности, настоящая профессиональная уборка отличается использованием эффективных спецсредств и новых технологий по определению качества уборки и вентиляции помещений.
      1 Причина–использование экологически чистых средств
      Производить уборку помещений необходимо не только качественно, но и регулярно, используя специальные современные химические средства, не вызывающие раздражение кожи и глаз, не оказывающие вредного воздействия.
      Любая уборщица в силу финансовых возможностей не может применить при уборке химсредства высокого качества, которые не наносят вред организму человека и являются экологически чистыми. Например, клининговые специалисты ГК «Академия Сервиса» при уборке офисов используют дорогостоящие эко-средства, не содержащие вредных фосфатов и имеющие приятный запах.
      2 Причина – стерильность
      В чистоте нуждаются людные офисные и огромные производственные помещения, в которых скапливается вредоносная пыль и бактерии, способные вызывать аллергическую реакцию у людей, а также заболевания верхних дыхательных путей.
      Клининговая компания использует современные технологические средства для достижения идеальной чистоты: ультрафиолетовые бактерицидные лампы и передвижные установки, ионизаторы, очистители и увлажнители воздуха, нейтрализаторы запахов, паровые очистительные системы, профессиональные моющие пылесосы и другие новейшие спецсредства.
      3 Причина – надежность и качество
      Клининговая компания разрабатывают индивидуальный план работы по каждому объекту, который составляется с учетом этапов работы с применением индивидуальных спецсредств, а также правил уборки: полов, стен, мебели, окон и потолков, плинтусов и труднодоступных мест, оргтехники, ламп накаливания, дверей, живых цветов, предметов декора, не оставляя разводов или следов.
      4Причина -высокий уровень специалистов
      Специалисты клининговой компании регулярно участвуют в корпоративных семинарах, посвященных качеству и применению новых технологий уборки производственных и офисных помещений. При этом уборщики сдают внутренние экзамены, определяющие готовность специалиста и его способность выполнять качественную и быструю уборку. В постоянный штат принимаются только профессионалы и специалисты, за которых может поручиться компания.
      5 Причина – пунктуальность профессионалов
      Заключив договор с клининговой компанией, вы гарантировано получите услуги профессиональной уборки в установленные вами сроки и согласно удобному для вас распорядку. Обычной уборщице сложно соблюдать удобный для вас график работы, и вы вынуждены подстраиваться под нее. Компания составляет график работы исключительно под вас. Момент начала и окончания каждой уборки фиксируется и контролируется специалистами, выполняющими роль внутренних контролеров.
      6 Причина – гарантия ответственности
      Каждый специалист клининговой компании ответственно относится к имуществу клиента и готов нести материальную ответственность за его сохранность.
      7 Причина - простота получения услуг
      Чтобы стать клиентом клининговой компании и получать регулярно высокий сервис, достаточно оформить заявку в режиме онлайн. Менеджер компании ознакомит вас с условиями договора и буквально на следующий день вы сможете насладиться безупречной чистотой вашего помещения.

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