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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Устала.Где взять силы?
    • vionaya Вчера в 21:19 «Ответить»
      Последнее время чувствую какую-то постоянную усталость, и полную потерю сил. В выходные могу целый день проспать, но легче не становится. Медосмотр только проходили, проблем со здоровьем нет. Может, заработалась, но до отпуска еще далеко. Как выходить из такой ситуации.
      • Pikselka Вчера в 23:03 «Ответить»
        У меня зимой подобное состояние, спасаюсь кофе, только не растворимым, а заварным. Неплохо бодрит.
        • Сегодня! Галерея5 Cегодня в 02:08 «Ответить»
          Капли Береш Плюс пропейте, мне они помогли вернуть прежние силы и избавиться от вялости и постоянной усталости. Продаются без рецепта, особенно зимой они очень хорошо помогают.
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