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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Собираюсь брать ипотеку. Что можете порекомендовать?
    • Smeren Вчера в 20:25 «Ответить»
      Собираюсь брать ипотеку. Что можете порекомендовать?
      • demko12 Вчера в 21:30 «Ответить»
        Для начала, ознакомьтесь с этой статьёй http://www.zamnoy.com/blogs/aleynikova/2...85/2018-02-26/t . В ней Вы найдёте немало полезной информации, в частности - по поводу того, как оформляется страховка, какое предложение лучше выбрать, и много чего ещё.
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