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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Тема: Как правильно торговать криптовалютой
    • Boltik6 Вчера в 20:19 «Ответить»
      какую криптовалюту покупать? я имею в веду как это понять, как понимать когда какую покупать и продавать, что бы выгодно было
      • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 01:37 «Ответить»
        Aragon и ZenCash - 100% вырастут. WAVES если перестанут быть российскими, то имеют большие шансы стрельнуть в десятки раз. Думаю к средине весны подрастут NXT.
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