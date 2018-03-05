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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Тема: Ddos атаки атакуют
    • Zinadin Вчера в 20:09 «Ответить»
      Были недавно на тренинг, наслушались ужасов, о Ddos атаках, а сегодня у нас на сайте начали табунами регистрироваться всякие "qwer89" , "hummatyx" и похожие аки. Не хочу, чтобы сайт "лег", у нас сейчас сезон (свадебная индустрия) и это было бы недопустимо. Можно поставить какой то антивирус, оберег, охранную систему какую то или что посоветуете?
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 01:37 «Ответить»
        За защиту нужно платить. В Интернете гопников не меньше чем у вас на районе. Защита стоит денег, немало, зато никто вам не страшен кроме Апокалипсиса.
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