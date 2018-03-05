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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Тема: Где провести банкет, большой
    • Zinadin Вчера в 20:04 «Ответить»
      Посоветуйте банкетный зал в Санкт-Петербурге! Чтобы много гостей можно было пригласить и в светлых тонах, что то приятное
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 01:36 «Ответить»
        Ну знаете, сколько людей, столько и мнений, кому что больше нравиться)) Я вот считаю что не в понтах дело, а наверное в компании, если крутая компания, место не решает.
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