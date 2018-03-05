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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где прикупить мебель в ванную
    • VALKO Вчера в 18:55 «Ответить»
      Мебель для ванной, какая лучше ? Подскажите в каком стиле сейчас сейчас актуальна мебель для ванной и из какого материала.
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 01:34 «Ответить»
        не важно, что актуально. важно, что нравится Вам и подходит по удобству и функционалу Вам. это мое мнение, никогда не гонялся за модой, за брендами, то что нравиться то и покупаю.
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