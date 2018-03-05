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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Тема: Душевая панель
    • Кончерса Вчера в 18:41 «Ответить»
      Подхожу ответственно к вопросу выбора душевой панели.
      И мне вот хочется узнать о том как и где лучше всего сделать качественный выбор?
      • Персер Вчера в 18:59 «Ответить»
        Вообще таковые в любых спец сантех магазинах продаются...!!!
        В чем проблема обычным типом поиска предложении искать таковые.
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