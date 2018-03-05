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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Подскажите книги для изучения информатики
    • Klinton Вчера в 18:34 «Ответить»
      Хочу знать все о компьютерах.
      Сначала хочу разобраться как устроен комп а уж потом и дальше пойду.
      Но книг то много а как выбрать которая научит уму разуму.
      • Сегодня! Zinadin Cегодня в 01:33 «Ответить»
        ну если вся ета наука для вас сложная, тогда начтине сначала, возьми книги для школьников, по информатики, и изучай, для начала етого достаточно будет.
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