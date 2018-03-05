Кто-то использует аккумуляторы от компании Delkor? Мне просто продавец в магазине посоветовал именно такой аккумулятор поставить, а я читал в интернете негативные отзывы о них. Вот решил денек подумать немного, перед тем как покупать.
Если собираетесь купить аккумулятор Декор, советую заказывать через интернет, вот здесь например - http://vipakb.store/akb/avtomobilnye_akkumulyatory_delkor/ , чтобы вам снова не пришлось в магазин ехать. Ну и насколько я знаю, аккумуляторы эти достаточно надежные и хорошо себя показывают. Сам не пользовался, но статьи про эти АКБ в интернете читал.
 Я покупаю только аккумуляторы от известных брендов, таких как Бош и Арта например, поэтому про Декор ничего сказать не могу. Но думаю, что на сайтах с отзывами можно много информации о них можно найти.