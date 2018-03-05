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    Пн., 5 марта 2018г.
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    Новая тема
    Тема: Аккумуляторы Delkor.
    • Tamavil Вчера в 18:28 «Ответить»
      Кто-то использует аккумуляторы от компании Delkor? Мне просто продавец в магазине посоветовал именно такой аккумулятор поставить, а я читал в интернете негативные отзывы о них. Вот решил денек подумать немного, перед тем как покупать.
      • Froinivim Вчера в 18:44 «Ответить»
        Вообще про любые аккумуляторы люди негативно отзываются в интернете. Связано это с тем, что у некоторых например генератор неисправен, а люди думают, что проблема в АКБ и пишут об этом.
        • Useyaryl Вчера в 18:53 «Ответить»
          Если собираетесь купить аккумулятор Декор, советую заказывать через интернет, вот здесь например - http://vipakb.store/akb/avtomobilnye_akkumulyatory_delkor/ , чтобы вам снова не пришлось в магазин ехать. Ну и насколько я знаю, аккумуляторы эти достаточно надежные и хорошо себя показывают. Сам не пользовался, но статьи про эти АКБ в интернете читал.
          • Fades Вчера в 19:01 «Ответить»
            &#8232;Я покупаю только аккумуляторы от известных брендов, таких как Бош и Арта например, поэтому про Декор ничего сказать не могу. Но думаю, что на сайтах с отзывами можно много информации о них можно найти.
            • nOtail Вчера в 21:04 «Ответить»
              Отличная компания, спасибо ребят, жене очень понравится.
              • nOtail Вчера в 21:04 «Ответить»
                Ребят, спасибо большое, очень ценная для меня информация.
                • nOtail Вчера в 21:04 «Ответить»
                  Отличная компания, мне очень понравилась она.
                  • nOtail Вчера в 21:05 «Ответить»
                    Я к сожалению нечего не понимаю в этой теме, поэтому сорян.
                    • nOtail Вчера в 21:05 «Ответить»
                      Ребят, очень увлекательная информация, так что спасибо вам.
                      • nOtail Вчера в 21:06 «Ответить»
                        Прикольная информация, спасибо ребят))
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